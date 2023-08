“Historjá- stygn for Sápmi” vuittii fas bálkkašumi Kristallengalas

Dokumentára lea tekstiiladáiddára Britta Marakatt-Labba eallima birra, mii lea siskkildan stuora rahčamušaid sámi vuoigatvuođaid ovddas ja maiddai čalmmustahttit sámi kultuvrra.

– Odne, eanet go goassege ovdal lea dehálaš ahte mii rahpat visot min mielaid, go mii hál diehtit mii lea dáhpáhuvvan daid maŋemus mánuid, dajai son go válddii vuosttá bálkkašumi ovttas bagadallin Thomas Jackson’in dan 19:at Kristallengalas.

Dokumentáraluohkás ledje oktiibuot vihtta filmma.

Guokte gollegoppa

– Hui somá! Min leat ráhkkanan moadde gollegoppain Ođđajagimánus, dadjá Thomas Jackson.

Guldbaggegalas oaččui “ Historjá-stygn för Sápmi” guokte bálkkašumi- buoremus dokumentárafilbma ja buoremus originálamusihkka. Filbma lea maiddai bálkkašuvvon dokumentárafilbmafestiválas New Yorkas.