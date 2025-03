Hyllningen: Britta Marakatt Labbas verk ett av århundrades bästa

Broderiet har varit omskrivet ända sedan det gjorde succé på utställningen Documenta 14 i tyska Kassel 2017.

Sedan har dess har det visats runtom i världen och även varit grunden till den guldbaggevinnande dokumentärfilmen ”Historjá – stygn för Sápmi”.

”Väldigt stort”

Men hyllningarna verkar inte ta slut. Nu lyfter konsttidningen ArtNews fram broderiet som ett av århundradets hittills främsta konstverk. Britta Marakatt Labbas verk ligger på 34:e plats på listan.

– Det är faktiskt väldigt stort och hedrande, säger hon till SR Kulturnytt.

Hon fortsätter:

– Det här verket gör att många som absolut inte har någon kännedom om samisk kultur blir intresserade och vill veta mer. Det är det som är meningen att folk ska bli nyfikna och börja gräva och vilja veta mer och jag tycker att jag har lyckats med det.

Ställs just nu ut i Kiruna

På topplistan har Britta Marakatt Labba sällskap av flera av nutidens absolut största konstnärer. I topp på listan finns videokonstnären Arthur Jafas ”Love Is the Message, The Message Is Death” från 2016. Det verket skildrar rasismen och de svartas kamp i dagens USA.

Just nu ställs ”Historjá” ut på Kin (Konstmuseum i norr) i Kiruna. I sommar ska det visas på Moderna Muséet i Stockholm.