Ii leat diehtu makkár duodječájáhus šaddá

I videoklippet ser du andraårseleven på Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk, Inga Máret Solberg Åhrens reaktion när pandemin nu också påverkar deras slöjdutställning, som är en publikmagnet under Jokkmokks marknad.

Inga Máret Solberg Åhren lea guokte jagi gazzan oahpu Sámiid Oahpahusguovddáža duodjelinjjas ja lea maŋemus áigge ráhkkanan sin duodječájáhussii, mii lágiduvvo Johkamohki márkanáigge. Muhto pandemiija rievdada čájáhusplánaid dán jagi nai, nugo diibmá go šattái digitálalaš čájáhusrahpan.

– Dat gal diehttelaš dovdu hui váivi, dadjá son.

Sámiid Oahpahusguovddáža duodječájáhus lea okta dain bivnnuheamus osiin Johkamohki márkaniin ja geasuha álo stuora publihkka.

Čájáhus lea oassi oahpahusas, muhto Sámiid Oahpahusguovddážis eai leat vel mearridan gokte meidnjeit čađahit dán.

– Mis lea leamaš ságastallan ohppiiguin mannan vahku mot mii čoavdit. Sáhttit go min olgun doallat vernissaše? Galgat go mii filbmet? Galgat go mii njuolggá sáddet? Dat leat ain ságastallamat. Mii oaidnit movt mii čoavdit. Muhto mii galgat goit lágidit juogaládje, dadjá Elena Walkepää, ovdánahtti, Sámi oahpahusguovddážis.

– Ná mon gal jáhkán dát šaddet fiidnát. Ja go vel beassat fiidnát bidjat daid diŋggaid ja oaidnit maid leat duođai dahkan, loahpaha Inga Máret Solberg Åhren.