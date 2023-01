Medálja lea Nils Markusa mihttu

Nils Markus Marakatt lea measta jagi ráhkkanan Arctic Winter Games gilvvuide, mat lágiduvvojit Kanadas ođđajagimánu 29. beaivvis guovvamánu 4 beaivái, go sus lea erenoamáš hárjehallanvuohki:

– Mun láven čuoigat guhkes, jođánis ja áinnas máŋgga geardásaš intervállaid, vai duođai váibban.

Sámi nuorat leat 7 geardde oassálastán Arctic Winter Games gilvvuide. Gilvvut leat bivnnut ja miehtá arktisa servet máŋga duhát gilvaleaddji gilvvuide.

– Šaddá hui somá gilvalit ja Kanada vásihit, somámus lea go nu ollus bohtet dokko, doppe leat máŋga duhát gilvaleaddji, lohká Nils – Markus Marakatt.

Maiddái Sámedikki stivrajođiheaddji Håkan Jonsson lea vuolgá ÂWG:i ja son ovddasta Sámi parlamentáralašráđi, go Ruoŧŧa jođiha dan dál. Dát lea vuosttas geardde go Håkan Jonsson searvá AWG:ii, go ieš gilvalan, de son mielas vuolgá dokko.

– Dát lea dehálaš Sámi valáštallamii, lohká Jonsson.

”Doaivu vuoitit”

Sápmi gilvala guovtti suorggis 20 logi suorggis mat leat AWG.s – futsalas ja čuoigamis, ja Sápmi jođiheaddji Leif-Roar Mikkelsenis doaivu medáljaid fasket doppe.

– Mun jáhkán ahte mii spábbačiekčamis vuoitit, goappaš luohkáin spábbačiekčamis ja boarráseamos bárdneluohkás. Čuoigamis jáhkán ahte gaskadási bártniid- ja nieiddaid- ja nuoramus joavkkus sáhttet vuoitit. Boarráseamos nieidajoavkkus eat soaitte leat bajimusaid searvvis gal, muhto oalle badjin dattege, lohká Mikkelsen.

Nils Markus okta dain geas lea vejolaš medálja vuoitit Kanadas go son lea čuoigan unnivuođa rájes juo. Son lea vuoitán ovdal ja doaivu vuoitit Kanadas maid.

– Ferten doaivut ahte dat manná bures, dadjá Nils-Markus Marakatt.