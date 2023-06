Misstänkt våldtäkt i Ankarede

Misstänkt våldtäkt under midsommarafton i Ankarede. Foto: Grafik: Joel Paulsson

Polisen i Jämtland har fått in en anmälan om misstänkt våldtäkt som ska ha skett under midsommarafton i Ankarede. Enligt anmälan är det en kvinna under 18 år som har blivit våldtagen. Polisen kan inte ge fler kommentarer om händelsen i nuläget men en förundersökning är påbörjad.