Nu har FN:s permanenta forum för urfolk dragit i gång

Nu pågår 21:a sessionen av FN:s permanenta forum för urfolk i New York. Foto: Anne-Marit Päiviö/SAmeradion

För 21:a gången så möts världens urfolk på The United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) i New York. Norska och finska sametingspresidenterna deltar. Men svenska Sametinget har beslutat sig att delta digitalt.