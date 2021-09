Dal govviduvvo ruoŧelaš diplomáhtá Udtja-Lásse eallin teáhtelávddis

Vuođđun teáhterčájálmassii lea juristta ja diplomáhta Lars Norberge girji “Hávdát mu váimmu Udtjajávregáddái” maid son čálii 2007.

Girjjis čállá son iežas barggu birra maid oaččui Ruoŧa ráđđehusas, ahte šiehtadallat Norgga ráđđehusain rájarasttildeaddji boazoguohtunsoahpamusa. Son riegádii Varggás, Johkamohki gielddas, Norrbottenis, gos olu sámit guossástalle su bearraša. Su mánnávuohta dagai ahte su bargu šattai ollásit iežá go dat maid su bargoaddi, Ruoŧa ráđđehus, leai vuordán.

Giron sámiteáhtera hovddas, Åsa Simmas, lea leamaš dát muitalus jurdagis guhkes áiggi.

– Fátta lea, nugo dajat, veahá goikkis, go lea politihkka birra. Lea hástálus oážžut historjja šaddat miellagiddevažžan maid earaide go daidda maidda dát boazoguohtunsoahpamus guoskká. Mu mielas mii leat lihkostuvvan. Čájálmas lea soma seammas go bávččagahttá, dadjá Åsa Simma.

Lean ságastan olbmuiguin geain leat alla vuordámusát dán teáhterčájálmassii. Maid dasa dajat?

– Dat lea buorre, ja mon sávan ahte eai leat vuordámusat dušše olbmuin dáppe davvin, muhto maid olbmuin oárjelis, dadjá bagadalli Eva Gröndahl, guhte lea bargan čájálmasain golbma jagi.

Lars Norberg vádjolii Guovvamánus dán jagi.