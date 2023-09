Nya protester mot gruvetableringar i Sverige

Karin Lexén, Naturskyddsföreningen Riks

Sara-Elvira Kuhmunen, ordförande, Sáminuorra

Diego Marin, European Environmental Bureau, Bryssel

Gunilla Högberg-Björck, miljöjurist, GBH Miljörätt

Gudrun Schyman, Klimataliansen

Lisa Wanneby, ordförande Urbergsgruppen

Tor Tuorda, Gruvfritt Jokkmokk

Erika Bjureby, chef, Greenpeace Sverige

Mirko Nicolic, Internationella nätverket Yes to Life-No to mining

Nik Märak, styrelseledamot, Sameföreningen i Stockholm

Carina Gustafsson, ordförande, Urbergsgruppen Grenna-Norra Kärr

Kerstin Andersson, styrelseledamot, Amnesty Sápmi