Ovtta vel báhččon bohcco gávdnan

Dál leat okta vel vahágahtton ja báhččon gávdnon Norrbottenis. Dat lea vahku dassái go Jiellavári vuovdečearu Boazodoalli Henrik Andersson gávnnai iežas báhččon bohcco Sundom báikkis, davábealde Luleju.

Čoavjjet áldu Eallidoavttir iskan duođašta ahte boazu lea báhččon. Dat lea čoavjjet áldu.

– Mun vihkun ahte dat lea báhččon ja eallidoavttir duođaštii dan go iskkai hávi. Das lea 6–9 mm jorbaráigi oaivvis. Eallidoavttir iskan hávi nu dárkilit, go ii hálit vahágahttit bohcco go leat nu ollu nearvvat doppe, muitala Henrik Andersson.

Son lea bolesiidda váidán ášši.

– Ášši lea dál bolesiid hálddus ja dat fertejit mearridit röntgejit go bohcco vái gávdnet luođa.

Vuorutkeahtes rihkkunáššit

Henrik Anderssona mielas bolesat eai dutkat dákkár áššiid doarvái vuđolaččat.

– Mis eai leat nu alla vuordámušat bolesiidda. Dat geargá guoddit miessemánus ovdal go bolesat bohtet.

Bolesat deattuhit ahte dákkár áššiin leat unnán dieđut go galget dutkat. Vihtanat eai gávdno.

– Ii leat maid dutká. Báikkis gos dát lea dáhpáhuvvan eai gávdno luottat. Luođđa mii lea livčče duođaštus lea bohcco siste. Jos geahččalit dan oažžut olggos, de sáhttet vahágahttit bohcco, lohká dutkanjođiheaddji Fredrik Hansson.

Henrik Andersson mielas eai oro vuoruheamen dákkár rihkkosiid. Go boazu lea ovttaskas olbmo opmodat, de dat šaddet dušše suola áššin. Dákkár áššit galggašit eará lága vuođul dulkojuvvot, de vuoruhivččet várra bolesat daid.

– Daid fertešii eallibiinnideami lága dahje eará lága vuođul dutkat, main ráŋggáštuvvojit eanet. Galggašit eallibiinnideapmin dutkojuvvot, dadjá son.