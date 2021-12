På de här orterna hålls Sametingets plenum nästa år

Sametinget håller plenum tre gånger per år. Under sista plenum varje år, beslutar de var och när plenumen ska hållas nästkommande år. Som under tidigare år så är det en punkt som det är många åsikter om, liksom under detta plenum.

Till sist fattades beslutet att plenum 2022 hålls vecka 8 i Staare/Östersund, vecka 22 i Julevu/Luleå och vecka 43 i Ubmeje/Umeå.

Styrelsens föreslog som vanligt tre veckor för plenum. Men Sámiid Riikabellodat ville att tidspunkten för sista plenumsmötet skulle ändras.

Även planer framåt tagna

Det var Paulus Kuoljok, som var upp i talarstolen och sa att man borde tidigarelägga sista plenum nästa år på grund av att Sametinget ska komma in med yttrande till kommissionen som arbetar med nya rennäringslagen. Vilket även lyftes som ett ändringsförslag av Vuovdegas Martin Lundgren. Plenum beslutade att 2022 års sista plenum hålls vecka 43 i stället för vecka 46, som var föreslagit.

För övrigt så beslutade plenum att 2023-2024 hålls inom följande områden; Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. Och att något av plenumsmötena kan förläggas i Stockholm och rikdsdagshuset.

Plenum styrkte även Eric-Oskar Oskarssons (JoF) ändringsförslag om att plenum ska hållas i Ångermanland någon gång under mandatperioden.

Sámiid Riikabellodats Káren-Ann Hurris ändringsförslag om att lägga plenum till Jiellevárri (Gällivare), Åre och Vualtjere (Vilhelmina) år 2023 och välja Rákkasorda (Björkliden) och Göteborg för 2024 godtog inte plenum.