Sámi riikajoavkku čoagganeapmi: ”Čevllohallat go coggalat riikajoavkku biktasa badjelii”

25 bártni ja 23 nieidda Norgga ja Ruoŧa sámis ledje čoagganan Beardui, FA Sápmi nuoraidčoagganeapmái. Čoagganeamis ledje nuorat geat leat riegádan 07/08 ja sis lea vejolašvuohta čiekčat Sámi ovddasta Pite Summer Games čiekčamiin. Dáid čiekčamiin lea FA Sámis sihke bárdne- ja nieidajoavku.

“Mii čevllohallat”

Plassjelaš Jåvva Danielsen lea vuosttas geardde hárjehallamiin:

– Dat mearkkaša hui ollu go riikajoavkkus beassá čiekčat, dat nanne gullevašvuođa. Mii čevllohallat go riikajoavkku biktasiid coggalat badjelii ja go čiekčat.

Jiellevárelaš Ida Persson čiekčá dábálaččat Jiellavári SK ovddas ja Norrbotten leanajoavkkus, geat leat riegádan -07, su mielas lea somá čoagganeamis:

– Mii beassat hárjehallat, mis ii leat sistečiekčanšillju, mas lea goanstarássi Jielleváris.

”Čiekčiin stuorra erohus”

Tonje Nilsen čiekčá Sámi nisson riikajoavkkus ja son lea nieidajoavkku hárjeheaddji

– Čiekčit leat iešguđetge dásis, nugo dábálaččat. Soapmásat leat buorit viehkat ja earát fas čeahpit spáppain, muitala Nilsen.

Giđa mielde almmuhuvvo geat besset Piteå Summer Games čiekčamiidda.