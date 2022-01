Sametingets plenum på plats i Staare – trots smittspridningen

I fjol så hölls plenum fysiskt i Sundsvall, fastän det var hög smittrisk då också. Vilket medförde att många ledamöter valde att inte delta.

Trots det fortsätter Sametinget med fysiska möten – men under strängare former. Så blir i alla fall fallet under årets första plenum i Östersund vecka 8.

Hur löser ni det?

– Vi kommer inte ta emot gäster, vi digitaliserar så mycket som möjligt och ser till att vi har gott om utrymme, säger presidiets ordförande Daniel Holst (JoF).

Holst ser flera utmaningar med att arrangera plenum digitalt.

– Den stora utmaningen ligger i att sametingens plenum inte bara använder ett språk utan flera. Och tolkningen från annan ort har varit en utmaning.

Han fortsätter:

– Det hämmar också möjligheten att arbeta politiskt på lika sätt för alla ledamöter.

Sametingets folkvalda organ, plenum, består av 31 ledamöter som är valda för fyra år. Plenum sammanträder tre gånger per år. I år hålls plenum i Staare (Östersund), Luleå och Umeå.