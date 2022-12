2021: Yarsem Galkin & Roman Yakovlev – Moajnas 'Seejjtjaa'vr Bajas

2020: John Sammol – Elå

2019: Jon-Henrik Fjällgren – The way you make me feel

2018: Ivan Buljo – Máret Inger

2017: Natalie Carrion – Uppför fjäll

2016: Hanna Nutti – Hold me like I’m Her

2015: Sofia Jannok – Snölejoninna