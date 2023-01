Su filbma čájehuvvui Sundance filbmafestiválas: ”Man somá go olbmot liikojit dasa”

Filbma lea golbmii čájehuvvon bearjadaga rájes, go dat čájehuvvui vuosttas geardde máilmmi stuorámus filbmafestiválas, Sundance. Ja Inga Elin Marakatt ožžon máŋggalágan responssa.

– Go dat lea balddonasfilbma, de lea buorre dovdu go olbmot bálláji go gehččet dan. Dat leat liikon filbmii, olbmot beroštit das ja leat giitvaččat go filmma bokte besset vásihit Sámi ja leat oassin das, lohká son ja joatká:

– Eanaš filmmat mat čájehuvvot dáppe leat filbmejuvvon stuorra gávpogiin ja USA:s ja det fáhkestaga ihttá Sámi duoddarat.

Suoláduvvon silbbat mat guoržudit

Inga Elin lea guhkká bargan Unborn Biru muitalusain ja deattuha ahte dat lea sámi filbma ja dat lea dehálaš dat. Váldorolla leat Sofia Jannokas ja Katja Omma Simmas. Filbma suoláduvvon silbbaid birra mat guoržudit. Guoržžu čuohcá geafes, áhpehis leaska ja su mánáide

– Dat lea sámi muitalus, maid sámi neavttárat nektet ja máŋga sápmelačča leamaš mielde ráhkadeami filmma, nugo moai Per Josef Idivuomain (reds almmuheapmi, gii oassálastá Sundances). Mii lea erenoamáš go dat lea vuosttas geardde go dáhpáhuvvá, muitala Inga Elin Marakatt.

Tromsöpalmen bálkkašumi oaččui

Manna vahkus vuittii filbma Tromsöpalmen bálkkašumi Tromsö International Filbmafestiválas.

– Dat mearkkašu munnje ollu. Mun lean guhkká bargan giehtačállosin, čohkkán okta ja čállán ja jurddašaddan muitalusa birra. Ja det fáhkestaga čájehuvvo bios ja stuorra festiválain, dat lea hui erenoamáš, čilge buvttadeaddji ja giehtačállosa čálli.

Mii lea du boahtte prošeakta?

– Mun liikon balddonasfáttá, ja joatkkáin dainna, mun čálán jámma, sihke girjjiid ja filmmaid, na leš oaidnit mii de geavvá dás duohkko, himáhallá buvttadeaddji ja giehtačálli Inga Elin Marakatt Sundance filbmafestiválas.