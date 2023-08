Tårta och konsert på internationella urfolksdagen: ”Viktigt att uppmärksamma”

FN:s generalförsamling beslöt år 1994 att urfolkdagen skulle firas varje år under det så kallade urfolksårtiondet 1994-2004. Sedan dess har firandet fortsatt och den 9 augusti blivit etablerad som urfolkens dag.

Den nionde augusti 1982 träffades för första gången ”The UN Working Group on Indigenous Populations of the Subcommission on the Promotion and Protection of Human Rights” – en arbetsgrupp inom FN som skulle lyssna på ursprungsfolkens problem och arbeta för deras mänskliga rättigheter. Sedan 2002 träffas representanter för ursprungsfolk årligen i Permanent forum, som är ett särskilt FN-organ för ursprungsfolk.

FN beräknar att cirka 370 miljoner människor i 90 länder tillhör ett ursprungsfolk eller stamfolk och talar 4000 av världens 7 000 språk.

Den internationella arbetsorganisationen ILO antog 1989 konvention Nr 169 om ursprungs­­folkens rättigheter. Den har ännu inte ratificerats i Sverige, däremot i Norge och Danmark.

Källa: Sametinget