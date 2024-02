Tjállegoahte får pengar för filmsatsningar

Filminstitutet fördelar stöd för att främja tillgången till film på de nationella minoritetsspråken.

Nu har Tjállegoahte i Jokkmokk, Dieselverkstaden i Nacka, Cnema i Haninge kommun och Norrköpings kommun beviljats stöd till att arbeta filmpedagogiskt och visa film på de nationella minoritetsspråken.

– Stödet betyder att vi kan bjuda in skola och förskola till filmvisning hos oss på Tjállegoahte. Det ger barn med samiska som modersmål en möjlighet att ta del av film i ett offentligt sammanhang på sitt eget språk, vilket inte hör till vanligheten, säger Malin Lantto, administratör vid Tjállegoahte och fortsätter:

– Inte ens i Jokkmokk visas film på samiska på den allmänna biografen mer än vid enstaka tillfällen. Det ger barn som kämpar för att ta tillbaka sitt språk motivation till att fortsätta och en känsla av inkludering.

”Kan synliggöra de nationella minoriteterna”

Cnema i Norrköpings kommun planerar under året att en del av skolbioprogrammet ska inriktas tematiskt på filmer som kan kopplas till Sveriges nationella minoriteter och de nationella minoritetsspråken.

– För oss gör stödet att vi kan synliggöra de svenska nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken i ett nytt grepp som vi inte har gjort tidigare via skolbio. Vi startar en programserie av skolbiovisningar under en vecka där vi lägger fokus på en minoritetsgrupp per termin, säger Yvonne Olofsson, mediepedagog på Cnema och fortsätter:

– Målgruppen är högstadie- och gymnasieklasser inom Norrköpings kommun som blir inbjudna till skolbio och samtal. Urvalet av film och samtal görs med representanter från den enskilda referensgruppen. Först ut är den sverigefinska gruppen.