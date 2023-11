Uppgifter: Sara Nutti är klar för Melodifestivalen

Redan 2012 när hon var 16 år gammal så tv-debuterade Sara Nutti från Karesuando när hon var med i ”X Factor” som TV4 sände 2012.

I januari 2021 debuterade under artistnamnet Dear Sara när hon släppte låten ”Something You Should Know” på Spotify.

Hon har därefter släppt flera singlar men nu får hon chansen att nå den riktigt breda massan och publiken då Aftonbladet rapporterar att Sara Nutti är klar för Melodifestivalen 2024.

Den 1 december presenteras alla deltagare på en presskonferens och innan dess får artisterna inte bekräfta deras medverkan.

Aftonbladet har tidigare avslöjat majoriteten av deltagarna i nästa års Mello där bland annat Lasse Stefanz, Gunilla Persson och Samir & Viktor enligt tidningen ska delta.