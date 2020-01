Kvinnor är mer miljömedvetna än män.

Trots det släpper kvinnor i singelhushåll ut 37 procent mer växthusgaser per år än män i motsvarande situation när det gäller klädinköp.

Det visar siffror från forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption på Kungliga Tekniska Högskolan, som SVT Agenda tagit del av.

Kvinnor släpper ut 74 kilo växthusgaser per år och män 54 kilo per år. En svensk medelperson släpper ut 62 kilo växthusgaser per år kopplat till klädinköp.