1 169 coronadöda i USA senaste dygnet

Under det senaste dygnet avled 1 169 personer i USA sedan de insjuknat i corona. Det är första gången som över 1 000 personer avlidit i ett enskilt land på ett dygn.



Nyheten rapporteras av brittiska BBC, som hänvisar till statistik från Johns Hopkins-universitetet.



Över 5 900 personer har avlidit i USA, drygt 1 500 av dem i staden New York.



Begravningsbyråerna i New York har nu svårt att ta hand om alla avlidna i den takt de kommer in på bårhusen, rapporterar New York Post.