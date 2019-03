Hundratusentals människor gav sig på lördagen ut på gatorna i centrala London för att protestera mot brexit.

De kräver en ny folkomröstning eller åtminstone en folkomröstning om villkoren för utträdet.

Demonstrationen hölls under parollen ”Put it to the people” (ungefär ”Låt folket avgöra”) och enligt arrangörerna deltog över en miljon i protesterna.

Bilder och filmer tagna från luften visar en enorm folkmassa som täcker breda gator genom åtskilliga kvarter.