100 miljoner i stöd till våldsutsatta

Utsattheten för kvinnor och barn som redan har en svår situation ökar under coronapandemin, säger jämställdhetssminister Åsa Lindhagen (MP).



Regeringen ger därför i uppdrag till Socialstyrelsen att fördela 100 miljoner kronor till civilsamhället. Det kan handla om organisationer som motverkar hedersvåld, psykisk ohälsa hos barn eller tjej- och kvinnojourer.



Satsningen är en överenskommelse mellan regeringen, C och L. Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att ta fram arbetssätt för hur kommuner ska sprida information under coronapandemin.