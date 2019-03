3 000 IS-anhängare har kapitulerat

Antalet personer som har stridit för IS men som gett upp och överlämnat sig till den kurdiskarabiska SDF-milisen ökar.



På tisdagskvällen hade omkring 3 000 personer överlämnat sig under 24 timmar, uppger SDF.



IS-anhängarna, som hållit till al-Baghuz i sydöstra Syrien, ska nu föras till en annan del av det område som hålls av de kurdiskarabiska styrkorna. Offensiven mot det lilla område som IS fortfarande håller i regionen återupptogs i söndags.