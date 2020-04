39 miljarder kronor i nytt krisstöd

Regeringen och samarbetspartierna C och L har beslutat om 39 miljarder kronor i omställningsstöd till företag under pandemin.



Det framkom vid en presskonferens med bl.a. finansminister Magdalena Andersson (S) på torsdagen.



Storleken på stödet beror på hur stort intäktsbortfall som företaget haft.



Stödet kan variera mellan 22,5 och 75 proc av företagets fasta kostnader, exklusive lönekostnader under mars och april, enligt regeringen. 180 000 företag kan komma i fråga för stödet.