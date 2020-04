40 nya dödsfall – 1 580 totalt

Det senaste dygnet har 40 nya dödsfall i covid-19 rapporterats in, enligt Folkhälsomyndighetens statistik. Totalt har 1 580 avlidit.



Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, säger: I Sverige så fortsätter vi följa samma trend. IVA-kurvan är väldigt flack och dödsfallen per dag är nu strax under 60.



Han betonar vikten av att komma ihåg att kurvorna är beroende av att vi kommer ihåg att stanna hemma vid sjukdom. Totalt har 14 777 personer testats positivt för coronaviruset i Sverige.