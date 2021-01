71 nya dödsfall – totalt 11 591 döda

71 nya dödsfall har rapporterats in i Sverige sedan torsdagen. Totalt har 11 591 personer avlidit i landet efter att ha smittats av covid-19.



Totalt har 566 957 personer i Sverige bekräftats smittade av covid-19 sedan pandemin startade. Det är 2 400 fler fall än under torsdagen.



250 personer får intensivvård med anledning av covid-19 i Sverige. Det är tolv färre än under torsdagen.



Över 230 000 personer i Sverige har nu fått sin första vaccindos.