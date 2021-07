Allt fler handlar mat via nätet

Mathandeln via nätet ökar rejält under pandemin. Under 2020 gjordes 4,8 procent av alla matinköp via nätet. Och fram till april i är så är e-handelsdelen 7,4 procent av den totala livsmedelshandeln.

– Har man lärt sig att handla mat via nätet så fortsätter man så. Den handeln har kommit för att stanna, säger Carl Eckerdal chefekonom på Livsmedelsföretagen.

Han får medhåll av flera bedömare, som samtidigt tror att matbutikerna blir kvar, och att färskvaruinköp kommer göras i butik och bulkvaror via nätet