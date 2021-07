Allt fler smuggelhundar stoppas vid svenska gränsen

Allt fler svenskar skaffar hund under pandemin, men en del förs in illegalt. Under första halvåret stoppade Tullen 259 hundar från att komma in i landet, nästan lika många som under hela 2020.

Det är främst från polska valpfabriker som hundar smugglas in, men även från Rumänien och Bulgarien, enligt Tullen.

-Det är skrämmande att det här verkar växa i omfattning, säger Lotta Hofverberg, Jordbruksverket till SVT.

För att det ska vara lagligt att köpa hund från andra länder krävs bl.a. en rabiesvaccinering.