Almedalsveckan ställs in

Region Gotland tog på onsdagskvällen beslutet att ställa in årets upplaga av politkerveckan i Almedalen i Visby.



Bakgrunden är Folkhälsomyndighetens rekommendationer.



”Att ställa in årets Almedalsveckan är det ansvarsfulla beslutet att fatta i nuläget”, säger Lisbeth Bokelund (MP), ordförande för Almedalsveckan, i ett pressmeddelande.



Beslutet att ställa in Almedalsveckan, som skulle ha ägt rum i månadsskiftet juni/juli, har fattats i samråd med de åtta riksdagspartierna.