Ännu inget TV4 för Com Hems kunder

Com Hem har lovat att kunderna ska få tillbaka TV4 och C More under helgen. Men sent på lördagskvällen finns ännu inget besked om när.

Omkring 1,6 miljoner hushåll väntar nu på att parterna ska göra verklighet av beskeden. Men något formellt avtal har inte tecknats, och det finns därför inget klockslag, Com Hems ägare Tele2.

-De sitter och sammanställer avtalet. Det var en muntlig överenskommelse i går, och efter det har man suttit och jobbat med avtalet i skrift, säger Tele2:s kommunikationsdirektör Viktor Wallström till TT.