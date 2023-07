Skogsbränder stoppar resor till Rhodos

Researrangörerna Apollo och Ving har ställt in resor till Rhodos på grund av skogsbränder som rasar på turistön.



-Resenärerna fick information i går, ganska sent tyvärr, om att deras resor är inställda, säger Martina Krantz, pressansvarig på Apollo, till TT.



80 Apollo- och 40 Ving-resenärer berörs. Beslutet gäller endast resor som var inbokade under söndagen, men fler resor kan ställas in nästa vecka.



Totalt uppges cirka 30 000 människor ha evakuerats från områden nära bränderna, varav knappt 300 svenskar.