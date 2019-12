Milt väder och stor chans till sol och senare klar himmel. Det är prognosen för årtiondets sista dag i landets södra halva.

-Framåt tolvslaget kommer det in lite mer moln över Svealand och södra Norrland, men i Götaland ser det ut att bli fortsatt klart. säger meteorolog Max Lindberg till TT.

I delar av Norrland lär det dock falla snö vid årsskiftet. För just Norrlandsfjällen varnar SMHI för hård vind och snöbyar. Vinden kommer att vina under hela nyårsafton, men ökar i styrka under kvällen.