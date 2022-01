Artisten Meat Loaf är död

Rocksångaren och skådespelaren Meat Loaf är död, uppger Deadline.



Michael Lee Aday, som han egentligen heter, dog under torsdagskvällen, berättar hans agent för tidningen. Han blev 74 år. Dödsorsaken är ännu okänd.



Efter en roll i musikalen Hair kom han i kontakt med det legendariska skivbolaget Motown där hans första album släpptes. Genombrottet kom i slutet av 70-talet med albumet Bat out of Hell.



Han hade även en skådespelarkarriär och medverkade bland annat i kult- filmen ”Rocky horror picture show”.