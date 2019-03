Australien rasar mot Erdogan-uttalande

Ett uttalande från Turkiets president Erdogan efter terrorattentatet i Nya Zeeland har fått känslorna att svalla i Australien. Landets premiärminister kräver att uttalandena tas tillbaka.



Erdogan sade att alla som kommer till Turkiet med antimuslimska känslor ska skickas tillbaka i kistor ”som deras far- och morföräldrar blev” under slaget vid Gallipoli i 1915. Tusentals australier och nyzeeländare dog i det slaget under första världskriget.



– Det är väldigt stötande för australier och mycket vårdslöst, säger premiärministern Scott Morrison.