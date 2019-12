Avtal klart – TV4 tillbaka i dag

Sent på lördagskvällen kom beskedet som många tittare väntat på.

Com Hems och Boxers kunder kan återigen se TV4, Sjuan, TV12 och C More från och med i dag, söndag.

– Nu är ett skriftligt avtal på plats och det är så klart glädjande, säger Viktor Wallström, Tele2:s kommunikationsdirektör, till TT.

Enligt Wallström handlar det om ett slags grundavtal. – Sedan kan vi slutföra vidare diskussioner löpande utan att kunderna drabbas, säger han.

Beskedet berör 1,6 miljoner hushåll som varit utan kanalerna sedan 10 december.