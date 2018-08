Bali (M): Medier gör sig dumma

I ett inlägg på Facebook skriver nu Hanif Bali (M) att medierna borde rapportera om mord och skolbränder istället för hans omdiskuterade inlägg på sociala medier.

”I slutändan var det inte jag som gav den största stöten mot tidningars trovärdighet utan tidningarna själva när de mitt under brinnande valrörelse mitt under brinnande bilar, mitt under pågående mordvåg gör sig dumma på det här sättet”, skriver han.

I fredags delade Bali en bild där han syns med ett gevär, och i juli skrev han ”Press E to destroy DN”.