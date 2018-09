Bara sju röster skiljer SD och C

Några få röster skiljer SD och C åt i mandatstriden. Sju röster från ett valdistrikt i Västra Götaland i riksdagsvalet gör att ett mandat just nu går till SD i stället för C.





Det enligt en uträkning som matematikern Svante Linusson, sakkunnig till valprövningsnämnden, har gjort för Sveriges Radio Ekot.



-Det kan skilja på bara ett par röster. Det kan till och med bli lika, och då avgör lotten, säger Svante Linusson som har utformat viktningssystemet.