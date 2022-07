Bedömare: Lysytjansk kan ha fallit

Ryssland intog troligtvis staden Lysytjansk i Luhanskregionen under lördagen. Den slutsatsen drar USA-baserade Institute for the Study of War (ISW) i sin senaste rapport om kriget.

I lägesrapporten som har publicerats natten mot söndagen svensk tid skriver ISW att Ukrainas militär sannolikt har retirerat från staden, där hårda strider har rasat de senaste veckorna.

Bilder som enligt ISW har bekräftats är tagna i Lysytjansk visar hur ryska styrkor lugnt går runt både i de norra och sydöstra delarna av staden.