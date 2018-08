Bekräftat: Ny högsta punkt i Sverige

Nu är det klart – Sveriges högsta punkt är Kebnekaises nordtopp. Efter mätningar under söndagen står det klart att sydtoppen är 50 centimeter lägre än nordtoppen, skriver SVT Nyheter Norrbotten. Per Holmlund är professor i glaciologi och har gjort mätningar sedan 1981. -Att Sveriges högsta topp smälter ned har ett starkt symbolvärde. Betydelsen för miljön kanske inte är så stor att en topp är högre än den andra men det här betyder att glaciärerna smälter ned och det har förstås stor betydelse, säger Per Holmlund.