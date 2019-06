Besked om Assange i februari nästa år

Förhandlingen om Julian Assanges utlämning till USA kommer att ske i en domstol i Storbritannien i februari nästa år, enligt nyhetsbyrån Reuters.



Under torsdagen godkände den brittiske inrikesministern Sajid Javid USA:s begäran om att få Wikileaks-grundaren utlämnad till USA. Frågan ska avgöras i domstol, och på fredagen beslutades alltså att detta ska ske i februari.



Assange var inte på plats i rättssalen utan medverkade via videolänk. Den amerikanska staten var representerad via sitt juridiska ombud som läste upp de brott som Assange anklagas för.