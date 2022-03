Biden: Våra vapen flödar in i Ukraina

USA:s president Joe Biden höll på torsdagseftermiddagen en pressträff efter Natos extrainsatta möte om Ukraina.

Biden säger att USA stöttat Ukraina med vapen värda 2 miljarder dollar sedan han tillträdde.

– Våra vapen flödar in i Ukraina just nu, säger han. Han upprepar också besked som kommit under dagen, bland annat att USA ska ta emot upp till 100 000 ukrainska flyktingar och att man inför ytterligare sanktioner mot Ryssland.

Ryssland anklagar samtidgt Nato för att förlänga och förvärra kriget.