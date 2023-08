Billström i möte med OIC-länder

Utrikesminister Tobias Billström (M) beskriver mötet med företrädare för länder i den islamska organisationen OIC som ”konstruktivt”. Det ägde rum med anledning av koranbränningarna.

”Att återuppbygga tillit och förtroen- de är ingen quickfix. Jag kommer att ägna en stor del av mandatperioden åt att bygga relationer med muslimska länder”, skriver Billström i ett pressmeddelande.

Han har för avsikt att besöka en del av länderna framöver, och framhåller att han ska bjuda in till samtal under FN-veckan i New York i september.