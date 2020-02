Bloomberg i skottgluggen vid debatt

När de demokratiska presidentaspiranterna debatterade i natt var det debattpremiär för Mike Bloomberg, som direkt hamnade i skottgluggen.



-Vi tar en stor risk om vi ersätter en arrogant miljardär med en annan, sade Elizabeth Warren i inledningen av debatten som hålls inför Demokraternas nomineringsmöten i Nevada på lördag.



Bernie Sanders nämnde det så kallade ”stop and frisk”-förfarandet under Bloombergs tid som borgmästare i New York, vilket gjorde att polisen fick stoppa personer och visitera dem på väldigt vaga grunder, enligt TT.