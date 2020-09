Budgeten: En miljard extra till skolan

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni presenterar i dag satsningar på skola och forskning i den kommande budgeten.



Under nästa år avsätts en miljard extra för att förstärka skolor och friskolor. Totalt avsätts 1,6 miljarder för skolan under 2021.



Tillsammans med andra satsningar på skolan de kommande åren blir det närm- are två mdr i tillskott till skolan, säger Roger Haddad, utbildningspolitisk talesperson för Liberalerna.



13,6 miljarder kronor avsätts för forskning de kommande fyra åren.