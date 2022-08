C: Satsa på fler poliser på landsbygd

C vill under nästa mandatperiod satsa en miljard kronor på att stärka polisnärvaron i hela landet. Pengarna ska bland annat gå till att återöppna stängda polisstationer.

I förslaget, som C-ledaren Annie Lööf presenterade i Gnesta på tisdagen, ingår även särskilda utredare som fokuserar på brottslighet som är vanligt förekommande på landsbygden.

C vill även förbättra mobiltäckningen där telekombolagen anser att det finns för få kunder för att bygga mobilmaster. C vill satsa en miljard om året under fem år på nya master.