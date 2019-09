C: Sjöfart och flygtrafik fossilfri 2040

Centerpartiet vill att målen för klimatpolitiken ska skärpas med ambitionen att både Sverige och EU ska ha noll nettoutsläpp år 2040.

Det året ska också all sjöfart från svenska hamnar och all flygtrafik från svenska flygplatser vara fossilfri enades C bl.a. om på sin stämma i dag.

Partiet vill också införa en sorts omvänd fossilskatt – att man ska få betalt om man tar bort fossila ämnen.

Ett grönt avdrag för bilägare som väljer att konvertera sina bilar till miljövänligare alternativ bör införas, enligt Centerstämman.