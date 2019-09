Även C vill bjuda in SD till samtal om gängvåld

Nu vill även Centerpartiet att Sverigedemokaterna bjuds in till samtalen mellan riksdagspartierna om gängvåldet, rapporterar SR:s Ekot.



Centern, en av regeringens partner, sällar sig därmed till Moderaternas och Kristdemokraternas kritik mot beskedet från inrikesminister Mikael Damberg (S) om att Sverigedemokraterna inte ska bjudas in till samtalen.



Anders W Jonsson, gruppledare för C, säger att SD och C är varandras motpoler i svensk politik men att det inte innebär att de kan sitta i en parlamentarisk beredning.