Centern vill sänka skatten på el

C ansluter sig till de partier som vill se en förändring av elskatten. Partiet vill även se en ny energi- överenskommelse med mindre fokus på enskilda energislag.



M, KD och SD har meddelat att de vill slopa elskatten under januari och februari för att underlätta för de hårdast drabbade hushållen. Även L stöttar förslaget.



Regeringen har ett eget förslag där man vill kompensera konsumenter för tre månader, istället för att förändra elskatten. Vilket förslag C föredrar vill partiet inte säga i dag.