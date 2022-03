CODA bästa film på Oscarsgalan

Inga priser stack ut i en slätstruken Oscarsgala – det som överraskade var Will Smith som gick upp på scenen för att örfila utdelaren Chris Rock efter hans skämt om Smiths fru.



Smith fick senare priset bästa manlige skådespelare. Storfavoriten ”Power of the dog” – med flest nomineringar fick sitt enda pris för bästa regi. ”Coda” vann priset för bästa film och ”Dune” fick sex stycken statyetter.



De fyra svenskar som var nominerade i kategorin Bästa mask och smink blev utan pris. Statyetten gick till för- handsfavoriten The eyes of Tammy Faye.