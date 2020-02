Corona slår hårt mot Kinas ekonomi

Nu börjar nationell kinesisk statistik bekräfta de massiva skador som uppstått i ekonomin under utbrottet.



Inköpschefsindexet PMI landar på 35,7 för februari, rejält under 50 som är gränsen mellan tillväxt och en nedgång i tillverkningsindustrin.



Det är den lägsta siffran som landet presenterat sedan Kina började presentera den under 2005.



Det är också betydligt värre än vad analytikerna hade gissat på, där genomsnittsbedömningen låg på 45,0, enligt nyhetstjänsten Bloomberg.