Dadgostar: Känner ingen press

Nooshi Dadgostar (V) signalerar tuffa tag i förhandlingarna med Socialdemokraterna. Hon känner ingen press på att avsluta dem redan till tisdag som Magdalena Andersson (S) har sagt.

Det sa hon i sitt tal på partiets stora konferens Vänsterdagarna. Dadgostar kommer att förhandla digitalt med S-ledaren Magdalena Andersson under Vänsterdagarna.

– Nu kommer vi ganska sent in i processen, så det är klart att det kommer att ta tid, säger Dadgostar och hänvisar till att S och C har förhandlat hela hösten om strandskyddet.